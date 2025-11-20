میلی صفحه خبر لوگو بالا
کد خبر: ۱۳۴۱۳۱۴
بازدید: ۴۱۵

عکس:بازسازی صحنه جرم زورگیری موبایل از دو نوجوان

پنجشنبه هفته گذشته ۲۲ آبان، در منطقه‌ طبرسی شمالی مشهد حادثه‌ای رخ داد که در آن دو کودک ۱۱ ساله و یک کودک ۱۰ ساله، هدف زورگیری به دلیل سرقت گوشی قرار گرفتند. موضوع جالب این است که این حادثه با وجود دوربین‌های مداربسته اتفاق افتاده ، فرد مهاجم بدون توجه به این دوربین‌ها چنین جرمی را مرتکب شده است. " با اعلام بازپرس سجادی ،بازپرس دادسرای ویژه ناحیه دو و با مجوز دادستان مرکز استان تصاویر چهره متهمان برای شناسایی آنها توسط سایر مالباختگان منتشر شده است."

مشهد صحنه جرم زورگیری عکس استانها
ارسال نظر سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
