عکس:بازسازی صحنه جرم زورگیری موبایل از دو نوجوان

پنجشنبه هفته گذشته ۲۲ آبان، در منطقه‌ طبرسی شمالی مشهد حادثه‌ای رخ داد که در آن دو کودک ۱۱ ساله و یک کودک ۱۰ ساله، هدف زورگیری به دلیل سرقت گوشی قرار گرفتند. موضوع جالب این است که این حادثه با وجود دوربین‌های مداربسته اتفاق افتاده ، فرد مهاجم بدون توجه به این دوربین‌ها چنین جرمی را مرتکب شده است. " با اعلام بازپرس سجادی ،بازپرس دادسرای ویژه ناحیه دو و با مجوز دادستان مرکز استان تصاویر چهره متهمان برای شناسایی آنها توسط سایر مالباختگان منتشر شده است."