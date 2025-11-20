ظریف: اسرائیل برای مصالحه با اعراب به دشمنی ایران نیاز داشت!

محمد جواد ظریف وزیر خارجه پیشین در اجلاس بین المللی ایران شناسی گفت: «اگر به تبلیغات و روایت سازی صهیونیست ها نگاه کنید میبینید که فردی مثل رابین برای اینکه بتواند مذاکرات سازش با اعراب را برای اسرائیلی ها توجیه کند، دشمن جدید ساخت. دشمن جدید ایران بود. این ها را من نمیگویم، دانشنامه ایرانیکا که آقای یارشاطر تدوین کرده را ببینید و مقاله ای که اقای تریتا پارسی و دیوید مناشری دارند را بخوانید. در آن مقاله آن دو نفر میگویند آقای رابین برای اینکه بتواند جامعه اسرائیلی برای مصالحه با اعراب راضی کند نیاز داشت دشمن جدیدی برسازی کند و آن هم ایران بود.» روایت ظریف را می‌بینید و می‌شنوید.