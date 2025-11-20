عکس:در ظلمت شب فروغ مهتاب شدند
برای هر ایرانی یاد و نام فرزندانی که برای حفظ این آب و خاک از جان مایه گذاشتند همواره در دلها و خاطرهها جاودان خواهد ماند. ای کاش همانطور که مادران آنان غبار از مزار آنان میزدایند ما نیز گرد فراموشی را از ضمیر خود پاک کنیم.
گزارش خطا
پسندها:
۰
برچسبها:شهداء شهید بهشت زهرا گلزار شهدا عکس مستند
ارسال نظر سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.