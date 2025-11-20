نبض خبر
کدام اموال مرد بعد از طلاق توقیف میشود؟
سمیهسادات حسنیحلم، وکیل پایه یک دادگستری و فعال حقوق زنان گفت: «اگر زن برای دریافت مهریه اقدام کند، اموالی که برای زندگی ضروری است مانند منزل یا وسیله نقلیه شخصی قابل توقیف نیستند، زیرا جز مستثنیات دین محسوب میشوند. اما اموال اضافی مانند منزل یا زمین غیرمسکونی قابل توقیف است، مگر اینکه مرد به نام دیگران کرده باشد. در این صورت، زن باید به دشواری اثبات کند که آقا توان پرداخت مهریه را دارد.» جزئیات را میبینید و میشنوید.
گزارش خطا
پسندها:
۰
برچسبها:نبض خبر طلاق توقیف اموال مهریه ویدیو