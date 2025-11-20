عکس: مسابقات قهرمانی کشور «جان سخت» در مازندران

دهمین دوره مسابقات قهرمانی کشور «استراگوس» ۲۷ و ۲۸ آبان با عنوان «جان سخت» در دو بخش آقایان و بانوان، بصورت ۴ مرحله‌ای در مناطق اقلیمی متفاوت (جنگل، دریا، کویر، کوهستان) در جنگل‌های هیرکانی مازندران برگزار شد.