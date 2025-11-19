آمارهای وحشتناک تورمی و اجرای پروژه رئیسی توسط پزشکیان

داود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه در دولت رئیسی فاش کرد قرار بوده قیمت بنزین آزاد در دولت شهید رئیسی به 15 هزار تومان برسد و گفت دولت پزشکیان نیز می‌خواهد همین طرح را اجرا کند و از آن دفاع کند. منظور در عین حال با حذف ارز ترجیحی مخالفت کرد و گفت: «ما نمی‌توانیم ارز ترجیحی را حذف کنیم زیرا این موضوع به معیشت مردم، کالاهای اساسی و سفره آنها مرتبط است. به عنوان مثال، قیمت مرغ در حال حاضر افزایش یافته و این افزایش به اندازه قیمت‌های دیگر نیست که ارز ترجیحی دریافت نکرده‌اند. در همین یک سال گذشته، قیمت مرغ حدود 35 درصد رشد کرده است. در حالی که قیمت برنج که ارز ترجیحی نداشته، 200 درصد افزایش یافته است!» منظور فاش کرد الان تورم روی 50 درصد است و مردم توان تورم بیشتر را با حذف ارز ترجیحی ندارند. اظهارات تکان دهنده منظور را می‌بینید و می‌شنوید.