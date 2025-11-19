عکس: تحصیل در مسیر کوچ
مدارس عشایری به عنوان نمادی از تعهد به آموزش، همگام با کوچ فصلی ایلها، از مناطق مختلف عبور میکنند. این مدارس سیار که کودکان را در چادرهای ساده و دور از امکانات پذیرای علمآموزی هستند، در خراسان شمالی، بهویژه در زمان کوچ پاییزی به مقصد گلستان، فعال باقی میمانند تا تضمین کنند سختی زندگی کوچنشینی، مانعی برای ادامه تحصیل فرزندان عشایر نباشد.
برچسبها:عکس خبری مدارس عشایری مدارس سیار خراسان شمالی
