عکس: برداشت کیوی از باغات سلمانشهر
زنانِ کارگرِ باغهای کیوی سلمانشهر و غرب استان مازندران، ستونهای پنهان اقتصاد خانوادهاند؛ زنانی که صبح را در مه و باران آغاز میکنند تا سفرهای گرم بر خانههایشان پر برکت بماند.کار در باغهای کیوی برای بسیاری از آنها فقط شغل نیست؛ راهی برای حفظ کرامت، استقلال و بقای خانواده است. شرکت توسعه کشاورزی میثاق پایدار شمال متعلق به بنیاد مستضعفان فضایی با فراهم اوردن فضایی امن برای کار زنان در این استان شمالی در تلاش است تا نقش خود را برای محرومیت زدایی در کشور ایفا کند
