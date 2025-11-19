En
کد خبر:۱۳۴۱۰۶۶
نبض خبر

مجری زن صداوسیما با اشک از عقده کودکی‌اش گفت

ستاره سادات قطبی همسر دوم شهرام شکیبا، مجری معروف تلویزیون که خودش نیز مجری صداوسیما شده، با اشک از رفتاری با خود گفت که به عقده کودکی‌اش تبدیل شده بوده است. خاطره او را می‌بینید و می‌شنوید.
نبض خبر ستاره سادات قطبی شهرام شکیبا ویدیو
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۳۳ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۸
1
2
پاسخ
همشهری جان ، خاطرات خیلی از ما دهه شصتی هاست، به ویژه منطقه ساده زیست مون نجف آباد که تک و توک از این آدمها پیدا می شد
ناشناس
|
Turkiye
|
۱۱:۴۴ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۸
0
0
پاسخ
جالب بود ...
گاهی باید رها کرد !!
رها کردن تمرینی برای زمان مرگه ، راحت تر میشه دل کند و رفت !!!
پس ، از رها کردن یا رها شدن نترسیم !!!
پورعلیزاده
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۴۷ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۸
0
1
پاسخ
پولداری ضامن موفقیت نیست. اتفاقا شخصیت های خودساخته و رنج کشیده موفق ترند. نمونه اش خود این بانوی محترم. ولی کلا تصویر فقر تصویر دردآوریست.
ناشناس
|
Netherlands (Kingdom of the)
|
۱۱:۴۸ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۸
0
1
پاسخ
کار خوبی کردی که نرفتی. این جور آدما با شما کاری ندارند، دنبال موقعیت شما هستند.
