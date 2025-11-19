میلی صفحه خبر لوگو بالا
کد خبر: ۱۳۴۱۰۵۸
عکس: قرارداد ۱۰۰ فروند رافال F4 برای اوکراین

ولودیمیر زلنسکی در دیدار با امانوئل مکرون، معاملهٔ دریافت حداکثر ۱۰۰ جنگندهٔ رافال F4 فرانسه را امضا کرد؛ این قرارداد بزرگ‌ترین گام در حمایت نظامی فرانسه از کی‌یف است که تا سال ۲۰۳۵ اجرایی می‌شود و شامل راه‌اندازی خط تولید مشترک پهپادهای رهگیر از همین امسال است.

عکس بین الملل اکراین فرانسه‌ جنگنده رافال
رافال فرانسه
Iran (Islamic Republic of)
۲۸ آبان ۱۴۰۴ - ۱۰:۵۶
رافال فرانسوی رقیبی سرسخت برای سوخو ۳۵ روسیه است
