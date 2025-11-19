عکس: قرارداد ۱۰۰ فروند رافال F4 برای اوکراین
ولودیمیر زلنسکی در دیدار با امانوئل مکرون، معاملهٔ دریافت حداکثر ۱۰۰ جنگندهٔ رافال F4 فرانسه را امضا کرد؛ این قرارداد بزرگترین گام در حمایت نظامی فرانسه از کییف است که تا سال ۲۰۳۵ اجرایی میشود و شامل راهاندازی خط تولید مشترک پهپادهای رهگیر از همین امسال است.
