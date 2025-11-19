نبض خبر
عصبانیت حاج منصور ارضی بابت رقص را ببینید
ویدیویی از حاج منصور ارضی مداح اهل بیت منتشر شده که نسبت به رقص دانشجویان در ایام فاطمیه اعتراض میکند و به فرهنگسراها اشاره میکند. مشخیص نیست منظور این مداح پیشکسوت چه مراسمی است. سخنان حاج منصور را میبینید و میشنوید.
گزارش خطا
پسندها:
۰
برچسبها:نبض خبر منصور ارضی ویدیو رقص دانشجویان حاج منصور ارضی
غیر قابل انتشار: ۶
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱۰
حرص نخور جوش نزن یک لیوان شربت خنک بخور تکثر و تنوع جامعه را باید قبول کرد همه کنار هم باید زندگی کنیم ایران خانه همه ایرانی ها است چه حزب اللهی چه مدرن امروزی
پاسخ ها
امین| |
۱۱:۴۹ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۸
حاجی آقا
کاش کمی هم برای رقص اختلاسگران و دزدان بیت المال ناراحت می شدی که رقص کنان سال هاست در حال بالا کشیدن اموال مردم هستند!
کاش کمی هم برای رقص اختلاسگران و دزدان بیت المال ناراحت می شدی که رقص کنان سال هاست در حال بالا کشیدن اموال مردم هستند!
حاج آقا مگه تو ایام فاطمیه تو میدون انقلاب کنسرت اجرا نشد. جوش نخور
یه نگاه به دور و برت بندار ببین چقدر اختلاس و حیف و میل میبینی از اونها ناراحت بشو. خانم معاون رییس جمهور برای سفر به برزیل درخواست 50 میلیارد بودجه میکنه و هیچ کس هم برخوردی با ایشان بابت این درخواست خارج از عرف نمیکنه . دیگه این حرفها برادر خریداری نداره. کافیه یک نگاهی به کامنتهایی که مردم گذاشتند داشته باشی ببینی مردم نظرشون چیه.