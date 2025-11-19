En
مجری زن صداوسیما با اشک از عقده کودکی‌اش گفت
تعداد بازدید : 766
کد خبر:۱۳۴۱۰۵۲
2081 بازدید
نظرات: ۱۰
نبض خبر

عصبانیت حاج منصور ارضی بابت رقص را ببینید

ویدیویی از حاج منصور ارضی مداح اهل بیت منتشر شده که نسبت به رقص دانشجویان در ایام فاطمیه اعتراض می‌کند و به فرهنگسراها اشاره می‌کند. مشخیص نیست منظور این مداح پیشکسوت چه مراسمی است. سخنان حاج منصور را می‌بینید و می‌شنوید.
برچسب‌ها:
نبض خبر منصور ارضی ویدیو رقص دانشجویان حاج منصور ارضی
نظرات بینندگان
ناشناس
|
United Arab Emirates
|
۱۰:۵۴ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۸
12
44
پاسخ
حرص نخور جوش نزن یک لیوان شربت خنک بخور تکثر و تنوع جامعه را باید قبول کرد همه کنار هم باید زندگی کنیم ایران خانه همه ایرانی ها است چه حزب اللهی چه مدرن امروزی
پاسخ ها
امین
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۴۹ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۸
خودشون توهمین دهه کنسرت گذاشت بودن
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۵۸ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۸
2
43
پاسخ
حاجی آقا
کاش کمی هم برای رقص اختلاسگران و دزدان بیت المال ناراحت می شدی که رقص کنان سال هاست در حال بالا کشیدن اموال مردم هستند!
ناشناس
|
France
|
۱۰:۵۸ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۸
1
36
پاسخ
خسته نشدید از این حرفها؟ نتیجشو که دارید میبینید.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۰۹ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۸
0
24
پاسخ
چرا بابت بانک آینده و متخلفین ازین رفتارها ندارند؟؟؟؟؟؟؟؟؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۱۹ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۸
0
19
پاسخ
تو نرقص .
مهدی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۲۴ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۸
0
17
پاسخ
علت را در رفتار خود جستجو کنید.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۳۰ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۸
0
13
پاسخ
حاج آقا مگه تو ایام فاطمیه تو میدون انقلاب کنسرت اجرا نشد. جوش نخور
علی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۴۴ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۸
0
2
پاسخ
یه نگاه به دور و برت بندار ببین چقدر اختلاس و حیف و میل میبینی از اونها ناراحت بشو. خانم معاون رییس جمهور برای سفر به برزیل درخواست 50 میلیارد بودجه میکنه و هیچ کس هم برخوردی با ایشان بابت این درخواست خارج از عرف نمیکنه . دیگه این حرفها برادر خریداری نداره. کافیه یک نگاهی به کامنتهایی که مردم گذاشتند داشته باشی ببینی مردم نظرشون چیه.
سعید
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۵۱ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۸
0
1
پاسخ
کاش برای دزدی اختلاس های. که تواین مملکت میشه ازکارتن خواب هااززن دخترهای که شب هاتاکمرتوسطل اشغال دنبال غذامیگردن هم همینجوری رگ گردنتون میزدبیرون
