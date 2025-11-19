En
/
فا
En العربیة
ویدئو جدیدترین اخبار یادداشت بالای صفحه
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
تعداد بازدید : 134
کد ویدیو
دانلود ویدیو
فیلم اصلی
کد خبر:۱۳۴۱۰۴۸
کد خبر:۱۳۴۱۰۴۸
621 بازدید
نظرات: ۲
نبض خبر

محبوب‌ترین سریال در حال پخش صداوسیما

به میان مردم رفتیم و از آن‌ها پرسیدیم کدام سریال صداوسیما برایشان محبوب‌تر است. باز هم نام شبکه‌آی‌فیلم در صدر قرار گرفت؛ و شاید این برای صداوسیما یک مصیبت بزرگ باشد که با وجود تمام سریال‌های جدیدی که تولید می‌کند، باز هم مخاطب زیادی ندارد. حتی برخی از مردم از گفتن اینکه برنامه‌های صداوسیما را تماشا می‌کنند اکراه دارند و این موضوع را برای خودشان نوعی کسر شأن می‌دانند. این را در برخوردهای مختلف با مردم کاملاً فهمیدیم. در همین خصوص برترین ها از آن‌ها پرسیده: «کدام سریال صداوسیما را نگاه می‌کنید؟» پاسخ‌ها قابل تامل مردم را می‌بینید و می‌شنوید.
گزارش خطا
برچسب‌ها:
نبض خبر سریال پربیننده صداوسیما سریال محبوب ویدیو کاهش مخاطب
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
اخبار مرتبط
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۲
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۰:۰۷ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۸
1
4
پاسخ
هیچکدام
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۱۷ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۸
0
4
پاسخ
من کسی رو نمی شناسم تلویزیون نگاه کنه
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
ویدیوهای مرتبط
نمایش بیشتر
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
نظرسنجی
از میان 5 بانک و موسسه مالی ناتراز کدامیک عملکرد بدتری دارند؟