نبض خبر
محبوبترین سریال در حال پخش صداوسیما
به میان مردم رفتیم و از آنها پرسیدیم کدام سریال صداوسیما برایشان محبوبتر است. باز هم نام شبکهآیفیلم در صدر قرار گرفت؛ و شاید این برای صداوسیما یک مصیبت بزرگ باشد که با وجود تمام سریالهای جدیدی که تولید میکند، باز هم مخاطب زیادی ندارد. حتی برخی از مردم از گفتن اینکه برنامههای صداوسیما را تماشا میکنند اکراه دارند و این موضوع را برای خودشان نوعی کسر شأن میدانند. این را در برخوردهای مختلف با مردم کاملاً فهمیدیم. در همین خصوص برترین ها از آنها پرسیده: «کدام سریال صداوسیما را نگاه میکنید؟» پاسخها قابل تامل مردم را میبینید و میشنوید.
گزارش خطا
پسندها:
۰
برچسبها:نبض خبر سریال پربیننده صداوسیما سریال محبوب ویدیو کاهش مخاطب
اخبار مرتبط
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۲