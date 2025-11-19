عکس:همایش پیشگیری و مقابله با قاچاق فرآوردههای نفتی
نخستین همایش ملی پیشگیری و مقابله با قاچاق فرآوردههای نفتی با حضور سردار احمدرضا رادان، فرمانده کل فراجا، حسین رحیمی، رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا، محمدصادق عظیمیفر، مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ایران و جمعی از مدیران ارشد در پژوهشگاه صنعت نفت برگزار شد
