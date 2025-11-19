میلی صفحه خبر لوگو بالا
ویدئو جدیدترین اخبار یادداشت بالای صفحه
کد خبر: ۱۳۴۱۰۰۹
بازدید: ۳۶۴

عکس: کنسرت شب یوهان سباستین باخ به رهبری سحر انزلی

دومین برنامه از سری اجراهای «شبِ یوهان سباستین باخ» با عنوان «از اندوه تا رهایی» (روایتی از رنج، امید و رهایی)، شامگاه سه‌شنبه (۲۷ آبان ۱۴۰۴) به رهبری «سحر انزلی» در تالار رودکی به روی صحنه رفت.

برچسب‌ها:
کنسرت موسیقی یوهان سباستین باخ سحر انزلی عکس خبری
ارسال نظر سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
