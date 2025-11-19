عکس: کنسرت شب یوهان سباستین باخ به رهبری سحر انزلی
دومین برنامه از سری اجراهای «شبِ یوهان سباستین باخ» با عنوان «از اندوه تا رهایی» (روایتی از رنج، امید و رهایی)، شامگاه سهشنبه (۲۷ آبان ۱۴۰۴) به رهبری «سحر انزلی» در تالار رودکی به روی صحنه رفت.
گزارش خطا
پسندها:
۰
برچسبها:کنسرت موسیقی یوهان سباستین باخ سحر انزلی عکس خبری
ارسال نظر سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.