عکس: نمایشگاه آثار استیو مک‌کوری در کاخ پالرموِ شهر فلورانس

استیو مک‌کوری، عکاس برجسته مستند، همزمان با برگزاری نمایشگاهی از آثارش در موزه مؤسسه کودکان فلورانس، در نخستین دوره همایش کاوشگران در کاخ وکیو حضور یافت و درباره تجربه‌های حرفه‌ای خود سخن گفت. این نمایشگاه با محوریت کودکی، بیش از صد تصویر از کودکان سراسر جهان را در طول پنجاه سال فعالیت مک‌کوری به نمایش می‌گذارد و شرایط مختلف زندگی روزمره آنان—از جنگ و فقر گرفته تا بازی و مدرسه—را نشان می‌دهد و بر وجه انسانی و ساده کودکی و پیام آگاهی‌بخشی درباره حقوق کودکان تأکید دارد. مک‌کوری در سخنرانی خود به اهمیت صبر و شکیبایی در عکاسی اشاره کرد، خاطرات سفرهایش به هفت قاره، تجربه عکاسی در مناطق جنگ‌زده و ممنوعه و علاقه دوران کودکی‌اش به هند را مرور کرد و گفت که برخی از کوچک‌ترین لحظات زندگی گاهی ارزشمندتر از عکس‌های مشهور هستند.