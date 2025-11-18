ادعای حمله شیمیایی آمریکا و اسرائیل به کرمان!

عشرت کردستانی عضو شورای شهر کرمان ادعا کرد: «آمریکا و اسرائیل و ناتو در آسمان کرمان، کمتریل و گاز سمی پخش کرده‌اند!» پخش کمتریل و گازهای سمی توسط هواپیماها یکی از قدیمی ترین نظریه‌های توطئه در سطح جهان است که بارها رد شده و در ایران نیز باید مقامات ارشد کشور درباره چنین ادعاهایی اظهارنظر کنند و هر مسئول محلی به خود اجازه ندهد ادعاهای بدون سندی مطرح کند که می‌تواند منجر به تشویش افکارعمومی شود. اظهارات عشرت را می‌بینید و می‌شنوید.