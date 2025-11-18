مناظره عجیب یک قاضی و جامعه شناس بر سر تجاوز!

محمدسلطان همتیار قاضی پیشین دیوان عالی کشور در مناظره با سیمین کاظمی، جامعه شناس گفت می تو یک حرکت خارجی است که با واکنش کاظمی مواجه شد: «من نمی‌دانم روی چه حسابی می گویید این زنان از خارج دستور می گیرند، شما قاضی هستید و باید شواهدی داشته باشید» همت‌یار قاضی پیشین دیوان عالی: «اتهام نیست، اظهر من الشمس است، مگر می‌شود یک زن مسلمان لخت بشود و در ملأعام بگردد» کاظمی: «خیر، اینها گفتند ما قربانی آزار جنسی شدیم» همت‌یار: «قانون هست، مراجعه کنند، اگر ثابت شد رسیدگی می‌کنند، نشد هم هیچ»