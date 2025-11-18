En
نبض خبر

یک نفر در صداوسیما نتوانست این آیه را بخواند!

آیه 51 سوره قلم به همراه آیه 52 آن، به آیه «وَ ‌إن یَكاد» شهرت دارد. از این آیه بنا به باوری عام، براى خنثی كردن چشم زخم به صورت قرائت، تعویذ و... استفاده مى‌شود: «وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ * وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ | و کافران چون قرآن را شنیدند، نزدیک بود تو را با چشمانشان بلغزانند [و از پای درآورند] و می گویند: بی تردید او دیوانه است! * در حالی که قرآن جز مایه تذکر و پند برای جهانیان نیست.» در یکی از برنامه‌های صداوسیما هیچ‌کدام از جمع حاضر نتوانستند این آیه مشهور که در خانه بسیاری از مردم نصب است را تا انتها بخوانند. این لحظات که سوژه فضای مجازی شده را می‌بینید
برچسب‌ها:
نبض خبر صداوسیما قرآن و ان یکاد
