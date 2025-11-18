عکس: خاورمیانه در جست‌وجوی راهی پایدار برای تأمین آب

خاورمیانه با یکی از شدیدترین دوره‌های خشکسالی روبه‌روست و دولت‌ها برای تأمین آب ناچارند به سراغ مجموعه‌ای از راه‌حل‌های فوری و بلندمدت بروند. توسعه شیرین‌سازی آب دریا، بازچرخانی پساب، مدیریت دقیق مصرف و سرمایه‌گذاری در فناوری‌های نو از جمله مهم‌ترین اقداماتی است که کشورها برای مهار بحران دنبال می‌کنند. در این میان، بارورسازی ابرها به یکی از ابزارهای بحث‌برانگیز اما پرکاربرد تبدیل شده است؛ روشی که برخی دولت‌ها امیدوارند با آن حتی اندکی از بارش‌های ازدست‌رفته را جبران کنند. با وجود تردیدها درباره میزان اثربخشی آن، فشار خشکسالی باعث شده این روش به بخشی از برنامه‌های اضطراری منطقه تبدیل شود. با این حال، کارشناسان تأکید می‌کنند که عبور از این بحران تنها با تکیه بر چنین روش‌هایی ممکن نیست و خاورمیانه نیازمند یک راه پایدار و منطقه‌ای برای مدیریت منابع آب است.