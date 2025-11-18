En
کد خبر:۱۳۴۰۸۶۰
نبض خبر

جت اختصاصی وزیر نیرو در سفر به تبریز

در حالی که رئیس جمهور در اکثر سفرهایش به تبریز از پرواز معمولی استفاده می کند اما برخی وزرا با هواپیمای اختصاصی سفر می کنند که مورد توجه کاربران فضای مجازی قرار گرفته است. در همین زمینه تصاویری از پرواز عباس علی آبادی وزیر نیرو به تبریز با جت مورد توجه قرار گرفته است.
نبض خبر وزیر نیرو جت ویدیو جت اختصاصی عباس علی آبادی پرواز اختصاصی
نظرات بینندگان
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۴۶ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۷
1
9
پاسخ
تو خواب هم نمیدید یه روز سوار جت شخصی بشه
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۱۷ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۷
وقتی وزیری بسیار موفق است باید هم از جت شخصی استفاده کند
!
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۱۱ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۷
0
7
پاسخ
اره دیگه مملکت رو خوب اداره می کنند باید جت شخصی داشته باشند
حمید
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۱۸ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۷
0
4
پاسخ
ایشون قبل از وزارت، مدیرعام شرکت مپنا یکی از پولدارترین شرکت ها در زمینه ساخت نیروگاه ها بوده است. حالا پیدا کنید پرتقال فروش را.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۳۱ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۷
0
0
پاسخ
از کجا اورده ای
