جت اختصاصی وزیر نیرو در سفر به تبریز

در حالی که رئیس جمهور در اکثر سفرهایش به تبریز از پرواز معمولی استفاده می کند اما برخی وزرا با هواپیمای اختصاصی سفر می کنند که مورد توجه کاربران فضای مجازی قرار گرفته است. در همین زمینه تصاویری از پرواز عباس علی آبادی وزیر نیرو به تبریز با جت مورد توجه قرار گرفته است.