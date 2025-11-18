نبض خبر
جت اختصاصی وزیر نیرو در سفر به تبریز
در حالی که رئیس جمهور در اکثر سفرهایش به تبریز از پرواز معمولی استفاده می کند اما برخی وزرا با هواپیمای اختصاصی سفر می کنند که مورد توجه کاربران فضای مجازی قرار گرفته است. در همین زمینه تصاویری از پرواز عباس علی آبادی وزیر نیرو به تبریز با جت مورد توجه قرار گرفته است.
برچسبها:نبض خبر وزیر نیرو جت ویدیو جت اختصاصی عباس علی آبادی پرواز اختصاصی
تو خواب هم نمیدید یه روز سوار جت شخصی بشه
پاسخ ها
ناشناس| |
۱۲:۱۷ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۷
ایشون قبل از وزارت، مدیرعام شرکت مپنا یکی از پولدارترین شرکت ها در زمینه ساخت نیروگاه ها بوده است. حالا پیدا کنید پرتقال فروش را.