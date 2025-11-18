امید خلیلی تجریشی مشهور به طغرل مجری شبکه منو‌تو با اعتراض به سیاست‌های تازه بریتانیا درباره پناهجویان فاش کرده خودش با پاسپورت جعلی ایتالیایی وارد انگلیس شده و دوازده سال آواره بوده است. این مجری با اشاره به اینکه این حجم مهاجر محصول دخالت قدرت‌ها در خاورمیانه است، از عدم علاقه‌اش به انگلیس گفت و برای بازگشت به ایران ابراز تمایل کرد. این بخش را می‌بینید.