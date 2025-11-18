En
کد خبر:۱۳۴۰۸۵۰
نبض خبر

درخواست مجری منو‌تو برای بازگشت به ایران

امید خلیلی تجریشی مشهور به طغرل مجری شبکه منو‌تو با اعتراض به سیاست‌های تازه بریتانیا درباره پناهجویان فاش کرده خودش با پاسپورت جعلی ایتالیایی وارد انگلیس شده و دوازده سال آواره بوده است. این مجری با اشاره به اینکه این حجم مهاجر محصول دخالت قدرت‌ها در خاورمیانه است، از عدم علاقه‌اش به انگلیس گفت و برای بازگشت به ایران ابراز تمایل کرد. این بخش را می‌بینید.
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۴
انتشار یافته: ۱
مجید
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۰۸ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۷
3
3
پاسخ
اینا نباید بیان ایران. فردا میاد ایران و دوباره بریتانیا گوشت بندازه جلوشون دوباره به کشور خیانت میکنن. اینا نون به نرخ روز خورن.
