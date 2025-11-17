نسخه سعید جلیلی برای کسب ثروت مالک بانک آینده!

سعید جلیلی الگوی تبدیل شدن به علی انصاری مالک بانک آینده را کاشت لیموترش در روستای خرماکلای قائمشهر خواند و ادعا کرد هزار نفر اهالی این روستا بیش از هزار میلیارد تومان درآمد سالیانه از این محل دارند! او سپس یک شعر فردوسی را به اشتباه خواند. گفتنی است تیم جلیلی که در دولت شهید رئیسی مستقر بود، رئیس جمهور پیشین را به روستای خرماکلا برده بود و تلاش کرده بود الگویی که مرحوم مائو نیز به دنبالش بود و شکست خورد را به رئیسی بفروشد. اظهارات جالب جلیلی را می‌بینید و می‌شنوید.