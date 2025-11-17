En
/
فا
En العربیة
ویدئو جدیدترین اخبار یادداشت بالای صفحه
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
تعداد بازدید : 17
کد ویدیو
دانلود ویدیو
فیلم اصلی
کد خبر:۱۳۴۰۶۶۱
کد خبر:۱۳۴۰۶۶۱
223 بازدید
نبض خبر

نسخه سعید جلیلی برای کسب ثروت مالک بانک آینده!

سعید جلیلی الگوی تبدیل شدن به علی انصاری مالک بانک آینده را کاشت لیموترش در روستای خرماکلای قائمشهر خواند و ادعا کرد هزار نفر اهالی این روستا بیش از هزار میلیارد تومان درآمد سالیانه از این محل دارند! او سپس یک شعر فردوسی را به اشتباه خواند. گفتنی است تیم جلیلی که در دولت شهید رئیسی مستقر بود، رئیس جمهور پیشین را به روستای خرماکلا برده بود و تلاش کرده بود الگویی که مرحوم مائو نیز به دنبالش بود و شکست خورد را به رئیسی بفروشد. اظهارات جالب جلیلی را می‌بینید و می‌شنوید.
گزارش خطا
برچسب‌ها:
نبض خبر سعید جلیلی علی انصاری بانک آینده ویدیو
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
اخبار مرتبط
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
ویدیوهای مرتبط
نمایش بیشتر
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
نظرسنجی
از میان 5 بانک و موسسه مالی ناتراز کدامیک عملکرد بدتری دارند؟