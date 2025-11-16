عکس: رژه بابانوئلها در توکیو
روز یکشنبه ۱۶ نوامبر ۲۰۲۵ در ژاپن، افرادی با لباس بابانوئل در رژه بابانوئلهای سالانه توکیو شرکت کردند؛ رژه بابانوئلها یک سنت زمستانی و رویداد خیریه است که هدف آن رساندن شادی کریسمس و هدایا به کودکان مبتلا به بیماری در سراسر ژاپن است.
گزارش خطا
پسندها:
۰
برچسبها:عکس خبری رژه بابانوئلها توکیو ژاپن
ارسال نظر سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.