عکس: رژه بابانوئل‌ها در توکیو

روز یکشنبه ۱۶ نوامبر ۲۰۲۵ در ژاپن، افرادی با لباس بابانوئل در رژه بابانوئل‌های سالانه توکیو شرکت کردند؛ رژه بابانوئل‌ها یک سنت زمستانی و رویداد خیریه است که هدف آن رساندن شادی کریسمس و هدایا به کودکان مبتلا به بیماری در سراسر ژاپن است.

ارسال نظر سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
