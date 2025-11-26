En
سکانس طلایی؛

سکانس‌هایی از فیلم سایه‌های روشن

فیلم سایه‌های روشن به کارگردانی کمال مقدم محصول سال 1397 است. رعنا و روزبه، زن و شوهری هستند که در ابرکوه یک هتل را اداره می‌کنند. رعنا زنی قدرتمند است و همیشه به روزبه یادآوری می‌کند که نصف هتل را به اسمش زده اما روزبه که از این غر زدن‌ها خسته شده، تصمیم می‌گیرد... . حسام نواب صفوی، السا فیروز آذر، رابعه اسکویی و... در این فیلم مقابل دوربین جواد نوریان بازی کردند. الهام احمدی این اثر را تدوین کرد. سکانس‌هایی از این فیلم را می‌بینید.
برچسب‌ها:
سکانس طلایی ویدیو سکانس برتر فیلم سینما سینمای ایران کمال مقدم حسام نواب صفوی السا فیروز آذر رابعه اسکویی
