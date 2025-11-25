En
/
فا
En العربیة
ویدئو جدیدترین اخبار یادداشت بالای صفحه
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
تعداد بازدید : 58
کد ویدیو
دانلود ویدیو
فیلم اصلی کیفیت 480 کیفیت 284
کد خبر:۱۳۴۰۵۳۵
کد خبر:۱۳۴۰۵۳۵
509 بازدید
سکانس طلایی؛

سکانس‌هایی از فیلم ایران 68

فیلم ایران 68 به کارگردانی محمد متین اوجانی و نویسندگی سیاوش درستکار محصول سال 1402 است. امید که بعد از 40 سالگی، هنوز کار درست و حسابی ندارد و برای پیشرفت وارد فضای جدیدی در منطقه بالا شهر می شود که موقعیت های متفاوتی برایش رقم می‌خورد. مهران رجبی، حامد آهنگی، سیاوش چراغی پور، فرخنده فرمانی زاده، مجید شهریاری، علی کاظمی، حشمت آرمیده و جابر وثوق مقابل دوربین حمید شکوهی بازی کردند و وحید کردلو این اثر را تدوین کرد. سکانس‌هایی از این فیلم کمدی را می‌بینید.
گزارش خطا
برچسب‌ها:
سکانس طلایی ویدیو سکانس برتر فیلم سینما سینمای ایران متین اوجانی مهران رجبی حامد آهنگی سیاوش چراغی پور مجید شهریاری
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
ویدیوهای مرتبط
نمایش بیشتر
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
نظرسنجی
از میان 5 بانک و موسسه مالی ناتراز کدامیک عملکرد بدتری دارند؟