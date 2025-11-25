سکانس طلایی؛
سکانسهایی از فیلم ایران 68
فیلم ایران 68 به کارگردانی محمد متین اوجانی و نویسندگی سیاوش درستکار محصول سال 1402 است. امید که بعد از 40 سالگی، هنوز کار درست و حسابی ندارد و برای پیشرفت وارد فضای جدیدی در منطقه بالا شهر می شود که موقعیت های متفاوتی برایش رقم میخورد. مهران رجبی، حامد آهنگی، سیاوش چراغی پور، فرخنده فرمانی زاده، مجید شهریاری، علی کاظمی، حشمت آرمیده و جابر وثوق مقابل دوربین حمید شکوهی بازی کردند و وحید کردلو این اثر را تدوین کرد. سکانسهایی از این فیلم کمدی را میبینید.
گزارش خطا
پسندها:
۰
برچسبها:سکانس طلایی ویدیو سکانس برتر فیلم سینما سینمای ایران متین اوجانی مهران رجبی حامد آهنگی سیاوش چراغی پور مجید شهریاری