فیلم مامان مهشید به کارگردانی نوید اسماعیلی و نویسندگی وحید اسماعیلی و علی احمدی محصول 1398 است. دکتری به نام «اشکان غفوری» بعد از مراسم رونمایی از کتابش در خیابان با دختر بچه ای رو به رو می شود و یک جلد از کتاب را به او می دهد. دختر بچه با خواندن کتاب غرق داستان می‌شود... . فاطمه گودرزی، مهدی امینی خواه، حسن شکوهی، یوسف مردایان و افشین سنگ چاپ مقابل دوربین غلامرضا آزادی بازی کردند. شهروز حقی موسیقی متن این فیلم را ساخت و منوچهر صانعی این اثر را تدوین کرد. سکانس‌هایی از این فیلم را می‌بینید.