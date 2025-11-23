En
تصاویر تلخ از کارآگاه شمسی که حال خوبی ندارد
سکانس طلایی؛

سکانس‌هایی از فیلم لاک‌پشت و حلزون

فیلم لاک‌پشت و حلزون به کارگردانی رضا حماسی و نویسندگی محسن رضایی محصول سال 1399 است. پدرام ده ساله با مادرش افسانه زندگی می‌کند و مشکلات زیادی با او دارد. افسانه قصد ازدواج دارد ولی با مخالفت پدرام روبه‌روست و دلیل مشکلات پدرام را همین مسئله می‌داند. پدرام با جوان عجیب و غریبی آشنا می‌شود و یک رابطه دوستی پنهانی بین آنها شکل می‌گیرد. علی مصفا، لیلا زارع، سام نوری، مهران نائل ،البرز کروبه، پانته‌آ مهدی‌نیا، محمد نریمانی، حمید خردمندی، زهره حجازی و علی رستگاری در این فیلم مقابل دوربین امین جعفری بازی کردند. امیرحسین رضایی موسیقی متن این فیلم را ساخت و پویا اشتهاردی این اثر را تدوین کرد. سکانس‌هایی از این فیلم سینمایی را می‌بینید.
برچسب‌ها:
سکانس طلایی ویدیو سکانس برتر فیلم سینما سینمای ایران رضا حماسی علی مصفا لیلا زارع سام نوری مهران نائل
