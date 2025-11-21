فیلم این جمعیت قابل کنترل به کارگردانی محمدمتین ‌اوجانی و نویسندگی روناک ‌برخوردار محصول سال 1402 است. مادری 80 ساله در خانواده‌ای پر جمعیت در جنوب شهر همیشه در آرزوی سفر به مکه و زیارت خانه خدا بوده است. پسر کوچک او بعد از چند سال موفق می‌شود نوبت سفر حج شخص دیگری را برای مادر خریداری کند. همه‌ خانواده با خوشحالی در حال تدارک سفر مادر هستند. اما پسر بزرگ خانواده ناخواسته اتفاقی را رقم زده که مادر به هیچ عنوان نمی‌تواند به این سفر برود. هیچ کس قادر به گفتن حقیقت به مادر نیست. تا اینکه نوه پسری، در کمال ناباوری و به دور از چشم بقیه‌ی خانواده، مادر را به آرزویش می‌رساند. فریده ‌سپاه ‌منصور، محمدرضا داوود نژاد، علیرضا ‌استادی، زهرا ‌داوود ‌نژاد، روناک ‌برخوردار، مهناز ‌افتاده ‌نیا، مرجان ‌قمری، رسول عظیمی، وحید ‌الهویی، مریم شاه ولی، ماهور ‌صادقعلی، محدثه یوسفی، خدیجه رنجکش و صادق صفا نور در این فیلم مقابل دوربین شاهین عراقی بازی کردند. مسعود سخاوت دوست موسیقی متن این فیلم را ساخت و مهدی سعدی این اثر را تدوین کرد. سکانس‌هایی از این فیلم سینمایی را می‌بینید.