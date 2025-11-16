عکس: آیین گرامیداشت روز کتاب، کتابخوانی و کتابدار

آیین گرامیداشت روز «کتاب، کتابخوانی و کتابدار» و معرفی برگزیدگان نخستین دوره «هم‌خوان؛ نشان کتابخانه عمومی ایران»،عصر روز شنبه با حضور دکتر مسعود پزشکیان در تالار وحدت برگزار شد.