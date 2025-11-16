نبض خبر
تصاویر خواهران الهام علی اف که نفتکششان توسط ایران توقیف شد
نفتکش تالارا | TALARA که حامل حدود سی هزار تُن محصولات پتروشیمی ایرانی بوده و بهصورت غیرمجاز قصد خروج به سنگاپور داشت، با حکم قضایی توسط سپاه پاسداران توقیف شد. این نفتکش اما مالک جالبی دارد: شرکت پاشافاینسنس | PASHA Holding LLC. پاشافاینسنس دو سهامدار عمده دارد؛ یکی عارف پاشایف و دیگری لیلا علی اف و آرزو علی اف خواهران الهام علی اف رئیس جمهور آذربایجان. خواهران علی چهرهای هنردوست و درگیر فعالیتهای فرهنگی از خود به نمایش میگذارند اما در واقع بازوی اقتصادی الهام علی اف هستند. تصاویری از خواهران علی اف و چهرهای که دوست دارند از خود نشان دهند را میبینید.
گزارش خطا
پسندها:
۰