عکس: پرتاب موفقیت‌آمیز موشک نیو گلن شرکت بلو اورجین

این موشک برای کاهش هزینه‌های دسترسی به فضا طراحی شده است،نیو گلن (New Glenn) رقیب اصلی موشک فالکون هوی اسپیس‌ایکس و SLS ناسا خواهد بود.موشک نیو گلن پل ارتباطی جدید و قدرتمندی است که شرکت بلو اورجین(Blue Origin)برای تسهیل دسترسی انسان به فضا در دهه‌های آینده، به ویژه برای استقرار پایگاه‌های ماه و اکتشافات فراتر از آن، می‌سازد.