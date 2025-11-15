میلی صفحه خبر لوگو بالا
کد خبر: ۱۳۴۰۳۰۱
بازدید: ۷۶۹

عکس: پرتاب موفقیت‌آمیز موشک نیو گلن شرکت بلو اورجین

این موشک برای کاهش هزینه‌های دسترسی به فضا طراحی شده است،نیو گلن (New Glenn) رقیب اصلی موشک فالکون هوی اسپیس‌ایکس و SLS ناسا خواهد بود.موشک نیو گلن پل ارتباطی جدید و قدرتمندی است که شرکت بلو اورجین(Blue Origin)برای تسهیل دسترسی انسان به فضا در دهه‌های آینده، به ویژه برای استقرار پایگاه‌های ماه و اکتشافات فراتر از آن، می‌سازد.

ارسال نظر سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
