کد خبر: ۱۳۴۰۲۴۷
بازدید: ۹۷۵

عکس: حمله ی پهپادی و موشکی روسیه به کی‌یف

روز جمعه در حمله گسترده موشکی و پهپادی روسیه به پایتخت اوکراین، دست‌کم شش نفر در کی‌یف کشته و چندین نفر زخمی شدند. این حمله که از شدیدترین حملات هفته‌های اخیر توصیف شده، موجب انفجارها و آتش‌سوزی‌های گسترده در مناطق مسکونی و خسارات سنگین به زیرساخت‌های شهری شد.

