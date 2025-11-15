عکس: حمله ی پهپادی و موشکی روسیه به کییف
روز جمعه در حمله گسترده موشکی و پهپادی روسیه به پایتخت اوکراین، دستکم شش نفر در کییف کشته و چندین نفر زخمی شدند. این حمله که از شدیدترین حملات هفتههای اخیر توصیف شده، موجب انفجارها و آتشسوزیهای گسترده در مناطق مسکونی و خسارات سنگین به زیرساختهای شهری شد.
