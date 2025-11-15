عکس: گنجینههای سنگی در شمال عربستان
در دل صخرههای سرخرنگ العُلا، کوه اِثلِب، چون یادگاری از هزاران سال پیش قد برافراشته است؛ جایی که نبطیان باستان نیایشگاهها و گذرگاههای خود را در دل سنگ تراشیدند. طاقچهها و نقشبرجستههای این کوه، نشانههایی از باور و هنر مردمانی است که طبیعت را خانهی خدا میدانستند. امروز این منطقه با گذرگاههای طبیعی، کتیبههای رازآلود و نور اندک میان صخرهها، همچون موزهای زنده پیش چشم گردشگران میدرخشد؛ جایی که هر تصویر از آن، روایتی تازه از تاریخ فراموششده عربستان است
