میلی صفحه خبر لوگو بالا
شاتل صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
روبیکا
واتس اپ
تلگرام
بله
سروش پلاس
اینستاگرام
ایتا
ایکس
یوتیوب
آپارات
ویدئو جدیدترین اخبار یادداشت بالای صفحه
کد خبر: ۱۳۴۰۲۱۱
بازدید: ۲

عکس: گنجینه‌های سنگی در شمال عربستان

در دل صخره‌های سرخ‌رنگ العُلا، کوه اِثلِب، چون یادگاری از هزاران سال پیش قد برافراشته است؛ جایی که نبطیان باستان نیایشگاه‌ها و گذرگاه‌های خود را در دل سنگ تراشیدند. طاقچه‌ها و نقش‌برجسته‌های این کوه، نشانه‌هایی از باور و هنر مردمانی است که طبیعت را خانه‌ی خدا می‌دانستند. امروز این منطقه با گذرگاه‌های طبیعی، کتیبه‌های رازآلود و نور اندک میان صخره‌ها، همچون موزه‌ای زنده پیش چشم گردشگران می‌درخشد؛ جایی که هر تصویر از آن، روایتی تازه از تاریخ فراموش‌شده عربستان است

دانلود همه تصاویر
گزارش خطا
برچسب‌ها:
عربستان کوه اِثلِب طبیعت عکس بین الملل
ارسال نظر سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.