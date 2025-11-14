En
لحظات تیراندازی محمود فکری با ادبیات خاص
کد خبر:۱۳۴۰۱۷۱
سوت

اتهام فردوسی پور به پزشکیان، پسرش و زنوزی!

عادل فردوسی پور در مصاحبه با محمدرضا زنوزی بحث لابی‌گری زنوزی از طریق رفاقتش با مسعود پزشکیان و پسر پزشکیان را مطرح کرد و تعلیق سوال برانگیز رای بیرانوند برای هشت ماه را نتیجه این اقدامات خواند. او به تهدید زنوزی اشاره کرد که گفته بود نگذارید یک چیزهایی که می‌دانم را بگویم! آنچه در این لحظات مطرح شد و کمتر مورد توجه و پاسخگویی قرار گرفت را می‌بینید و می‌نشوید.
برچسب‌ها:
سوت عادل فردوسی پور محمدرضا زنوزی مهدی تاج علیرضا بیرانوند مسعود پزشکیان یوسف پزشکیان ویدیو تراکتور
