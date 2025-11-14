En
کد خبر:۱۳۴۰۱۱۲
فریبا نادری دوباره با ماشین لوکسش خودنمایی کرد

نرگس محمدی و فریبا نادری، دو بازیگر مطرح سینما و تلویزیون ایران، با حضور در پردیس ملت، فیلم سینمایی «دانه گندم» (محصول ترکیه) را در نهمین جشنواره فیلم شهر دنبال کردند. در تصاویر منتشرشده، فریبا نادری هنگام پیاده شدن از ماشین آئودی خود توجه رسانه‌ها و کاربران شبکه‌های اجتماعی را به خود جلب کرد. پیش‌تر نیز حضور این بازیگر در برنامه «پامپ» و صحبت درباره ماشین لوکسش با حواشی همراه شده بود و حالا بار دیگر نگاه‌ها به سبک زندگی و انتخاب‌های او جلب شد. این حضور، بهانه‌ای شد تا علاقه‌مندان و مخاطبان جشنواره، علاوه بر فیلم‌ها، حواشی مرتبط با ستاره‌ها و ظاهرشان در جشنواره‌ها را نیز دنبال کنند.
برچسب‌ها:
نبض خبر فریبا نادری ویدیو نرگس محمدی
