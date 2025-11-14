بمناسبت سالگرد رحلت فیلسوف شهیر "سیدمحمد حسین طباطبایی" صاحب تفسیر شریف "المیزان" (۱۳۶۰ ش)

علامه سید محمدحسین طباطبایی

علامه سیدمحمدحسین طباطبایی در سال 1281 شمسی برابر با 1321 قمری در تبریز متولد شد و در 5 سالگی مادر و در 9 سالگی پدرش را از دست داد. در همان زمان علاوه بر فراگیری قرآن مجید و کتاب‌های متداول روز و خوش‌نویسی، به تحصیل مقدمات عربی روی آورد و در 23 سالگی عازم نجف اشرف شد. علامه، طی یازده سال اقامت در نجف از محضر عالمان نامداری همچون میرزای نایینی، سیدابوالحسن اصفهانی، محمدحسین غروی‌اصفهانی و میرزاعلی آقا قاضی‌طباطبایی استفاده‌های فراوان برد و مدارج علمی و کمالات اخلاقی را پیمود. وی پس از آن به مدت 10 سال در تبریز اقامت گزید و سپس در سال 1325 راهی شهر قم شد. علامه از آن پس با درک نیاز حوزه به تفسیر وفلسفه، به تدریس این دو پرداخت و در این دو رشته مقام شامخی به دست آورد. علاوه بر تالیفات متعددی که از علامه طباطبایی به یادگار مانده است، شاگردان فاضلی در حلقه درس ایشان مراتب کمال علمی را پیموده و منشاء خدمات فراوانی شده‌اند. حضرات آیات و دانشمندان فرهیخته‌ای از قبیل شهید مرتضی مطهری، شهید سید محمدحسینی بهشتی، امام موسی صدر، شهید دکترمحمد مفتح، شهید علی قدوسی، شهید سیدمحمدعلی قاضی طباطبایی، سیدعبدالکریم موسوی اردبیلی و ده‌ها عالم فرزانه در طی سال‌ها حضور در محضر پرفیض استاد، خوشه‌چین خرمن معرفت علامه بوده‌اند. علامه سیدمحمدحسین طباطبایی سرانجام در صبح یکشنبه 24 آبان 1360 شمسی پس از یک هفته بیماری، دارفانی را در هشتاد سالگی وداع نموده و به دیار باقی شتافت.