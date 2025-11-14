تصاویر وحشتناک از خشکسالی در ارتفاعات کلاردشت!

ارتفاعات زیبای کلاردشت که همواره در این فصل از سال سفیدپوش از برف و سرما بود، این روزها چهره‌ای متفاوت و نگران‌کننده به خود گرفته است. در حالی که در سال‌های گذشته، قله‌ها و دامنه‌های اطراف این منطقه تماشایی با لایه‌ای ضخیم از برف زمستانی پوشیده می‌شد، امسال اثری از برف در آن دیده نمی‌شود. به گفته‌ اهالی منطقه، کاهش چشمگیر بارش‌ها، افزایش دمای هوا و ادامه‌ روند خشکسالی در شمال کشور، موجب شده است که حتی در ارتفاعات بالاتر نیز خبری از بارش برف نباشد. این شرایط نه‌تنها مناظر طبیعی کلاردشت را تحت‌تأثیر قرار داده، بلکه نگرانی‌هایی درباره‌ کاهش منابع آب، تهدید کشاورزی و تغییرات اقلیمی پایدار در این ناحیه به وجود آورده است.