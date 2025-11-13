عکس: جادوی رنگ و نور در جزیره هرمز

در آغوش خلیج همیشه فارس، جزیره‌ای می‌درخشد که زمین و آسمان در آن به رنگ سخن می‌گویند. هرمز، نگین سرخ‌فام استان هرمزگان، با خاک‌هایی به رنگ خیال و سواحلی چون نقره و فیروزه، هر بیننده‌ای را مسحور خود می‌کند. این جزیره افسانه‌ای، سرزمین رنگ‌ها و آواهاست؛ جایی که نور خورشید بر تپه‌های رنگین می‌رقصد و روح جنوب در نسیم دریا می‌پیچد.