کد خبر: ۱۳۳۹۹۸۳
بازدید: ۵۳۵

عکس: جادوی رنگ و نور در جزیره هرمز

در آغوش خلیج همیشه فارس، جزیره‌ای می‌درخشد که زمین و آسمان در آن به رنگ سخن می‌گویند. هرمز، نگین سرخ‌فام استان هرمزگان، با خاک‌هایی به رنگ خیال و سواحلی چون نقره و فیروزه، هر بیننده‌ای را مسحور خود می‌کند. این جزیره افسانه‌ای، سرزمین رنگ‌ها و آواهاست؛ جایی که نور خورشید بر تپه‌های رنگین می‌رقصد و روح جنوب در نسیم دریا می‌پیچد.

برچسب‌ها:
جزیره جزیره هرمز هرمزگان عکس مستند عکس استانها ایران من طبیعت گردشگزی
