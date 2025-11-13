عکس: برداشت زعفران در تربت حیدریه

برداشت زعفران از مزارع کشت و صنعت تربت حیدریه وابسته به بنیاد بهره وری موقوفات آستان قدس رضوی با سطح کشت بیش از ۳۲ هکتار از اراضی این مجموعه آغاز شد و پیش‌بینی می‌شود بیش از ۲۲ تن گل‌تر برداشت شود. این طرح برای نخستین‌بار با مدل مشارکت مردمی اجرا شده و اشتغال قابل توجهی را برای اهالی منطقه به همراه داشته است.