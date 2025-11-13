پای وزیر علوم به جنجال بهنوش طباطبایی باز شد!

وزیر علوم به ماجرای ماجرای ورود بادیگاردهای بهنوش طباطبایی به دانشگاه واکنش نشان داد. اخیراً فیلمی از حضور بهنوش طباطبایی بازیگر شناخته‌شده سینما و تلویزیون، در جلسه دفاع از پایان‌نامه دکتری‌اش منتشر شد؛ تصاویری که فضای آن بیشتر شبیه یک مراسم تبلیغاتی بود تا جلسه‌ای علمی. همراهی بادیگاردها، تصویربرداری مدل عروسی و انتشار هدفمند در رسانه‌ها، موجی از واکنش‌ها را در شبکه‌های اجتماعی برانگیخت.