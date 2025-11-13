مالک بانک آینده به عنوان «خادم ملت» معرفی شد!

فارس خبر داده قوه قضاییه مدیران بانک مرکزی که وضعیت بانک آینده را شفاف کرده‌اند دادگاهی و راهی زندان کرد، با این حال علی انصاری مالک بانک آینده و مسبب زیان‌های بانک آینده جشن امضای کتاب ایران مال را در این مجموعه برگزار کرد. چند روز پیش علی انصاری سهامدار اصلی بانک آینده با حضور در مجموعه ایران مال جشن امضای کتاب «ایران مال» را برگزار کرد و از تابلوی ایران مال قبل و بعد از ساخت آن رونمایی کرد. انصاری با امضای این کتاب از خود به عنوان «خادم ملت» یاد کرده و نوشته است که «ایران مال را برای همه ایرانیان ساخته است.» حضور انصاری در ایران مال و برگزاری جشن امضای کتاب در حالی است که این سازه در ایران حالا به نماد فساد و زدوبند تبدیل شده است و انصاری باید به خاطر زیانی که به مردم وارد کرده است در زندان باشد. بانک آینده که اول آبان‌ماه وارد فرآیند گزیر شد در واقع توسط علی انصاری به واسطه تزریق منابع آن به ایران مال و عدم بازگشت وام‌های آن کشته شد و جنازه آن از سال 1399 بر روی دست اقتصاد ایران افتاد اما تاکنون هیچ برخوردی با علی انصاری نشده است.