زنوزی، فردوسیپور را متهم به تجزیهطلبی کرد!
محمدرضا زنوزی مالک باشگاه تراکتور در واکنش به صحبتهای مجری برنامه فوتبال 360 درباره شعارهای تجزیه طلبانه که به نفع جمهوری آذربایجان و تجزیه ایران گاهی از سکوهای تراکتور شنیده میشود، خطاب به عادل فردوسیپور گفت: «باید ثابت کنید ایران را بیشتر از من دوست دارید! اگر بیشتر دوست داشتید، تفرقهافکنی نمیکردید! عامل اصلی تجزیهطلبی، شماهایی هستید که تفرقهافکنی میکنید. ما ترکها بیشتر از همه ایرانیان را دوست داریم و در 800 سال اخیر، ترکها ایران را نگه داشتهاند.» اظهارات زنوزی را میبینید و میشنوید.
برچسبها:نبض خبر محمدرضا زنوزی تجزیه طلب تراکتور تجزیه طلبان تراکتورسازی عادل فردوسی پور آذربایجان پان ترک
عادل یکی از وطن پرست ترین افراد با لیاقت این آب و خاکه . میتونست خیلی وقت پیبش ها با بهترین پیشنهادات کشورش رو ترک کنه . با تمام بی مهری هایی که بهش شده مونده داره برای مردم برنامه تهیه میکنه و در دانشگاه به هموطنش درس میده .
زنوزی قطعا ایران رو دوست داره اما جوری صحبت می کنه که عوام بوی تجزیه طلبی ازش به مشامشان می رسه . یا نباید حرف بزنه و یا باید قبلش مشاور مناسب داشته باشه که چه چیزی رو ، کجا و چجوری بگه .
خود ترکیه ای ها گفتن شما ها اذری هستی نه ترک حالا باز بگو ترک ،ترک ترکیه ایی را گویند اما اذری کشور ایران است