محمدرضا زنوزی مالک باشگاه تراکتور در واکنش به صحبت‌های مجری برنامه فوتبال 360 درباره شعارهای تجزیه طلبانه که به نفع جمهوری آذربایجان و تجزیه ایران گاهی از سکوهای تراکتور شنیده می‌شود، خطاب به عادل فردوسی‌پور گفت: «باید ثابت کنید ایران را بیشتر از من دوست دارید! اگر بیشتر دوست داشتید، تفرقه‌افکنی نمی‌کردید! عامل اصلی تجزیه‌طلبی، شماهایی هستید که تفرقه‌افکنی می‌کنید. ما ترک‌ها بیشتر از همه ایرانیان را دوست داریم و در 800 سال اخیر، ترک‌ها ایران را نگه داشته‌اند.» اظهارات زنوزی را می‌بینید و می‌شنوید.