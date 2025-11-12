نبض خبر
دیدار احساسی گوهر خیراندیش و پسرش در فرانکفورت
گوهر خیراندیش بازیگر سینما ویدیویی احساسی از دیدار خودش و پسرش را در فرانکفورت منتشر کرد. امید اسماعیلخانی پسر گوهر خیراندیش سالهاست که از ایران مهاجرت کرده است. گوهر خیراندیش در توضیح این ویدیو نوشت: «امیدِ جانم، وقتی امروز فهمیدم چه بر تو گذشته و چه خطری را پشت سر گذاشتی - و دانستم که در بیمارستان بستری بودهای - دلم لرزید. خانواده، بهخاطر مسئولیت من در اجرای تور، این موضوع را از من پنهان کرده بودند… و من، وقتی از ماجرا باخبر شدم، از ته دل گریستم. امروز، در ایستگاه قطار فرانکفورت، وقتی با آن دستهگل از دور دیدمت و برای خنداندنم راه رفتنت را مثل صحنهای از فیلمهای هندی اسلوموشن کردی، بیاختیار خندیدم… نمیدانی چه قندی در دلم آب شد وقتی دیدم سالمی و میخندی. در آن لحظه، حس کردم خوشبختترین مادرِ روی زمینم. و چقدر خوشحالم که فردا شب، تو هم - همچون خواهرت و همه خانواده - پیش از مرگم اجرای مرا بر صحنه خواهی دید. دیدن شما و سلامتتان، بزرگترین پاداش زندگی من است.» این ویدیوی احساسی را میبینید.
برچسبها:نبض خبر گوهر خیراندیش پسر ویدیو