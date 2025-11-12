En
کد خبر:۱۳۳۹۸۸۸
844 بازدید
سوت

مجری صداوسیما جا زد: مخلص کاپیتان ملوانم!

رسول مهربانی مجری جنجالی تلویزیون پس از انتقادات تند علیه سعید کریمی کاپیتان ملوان و تعابیری که درباره به کار بردن پسوند جدید برای ملوان به کار برد، ابتدا هواداران ملوان از خجالتش درآمدند و سپس باشگاه گفت از او شکایت می‌کند تا بفهمد باید در انتخاب کلمات دقت کند و متوجه آنتن صداوسیما که دست امثال او افتاده باشد. حالا این مجری جا زده و سعی کرده ماجرا را رفع و رجوع کند. بخشی از اظهارات و توجیهات این مجری را می‌بینید و می‌شنوید.
سوت سعید کریمی فیلم عروسی رسول مهربانی ملوان
