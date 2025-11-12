نبض خبر
ادعای تماس سه مرجع تقلید برای یک مفسد اقتصادی!
بهروز، فیروز، شهروز، فراز و امیر ریخته گران فرزندان عباس ریخته گران هستند که اوایل دهه 80 با محوریت برادر بزرگ تر یعنی بهروز گروه صنعتی ماهان سپاهان را راه اندازی کردند. در شهریور سال 1392 و آغاز دور اول ریاست جمهوری حسن روحانی، خبر بازداشت فعالان یک شبکه اخلال در نظام اقتصادی منتشر شد که بعدها به پرونده برادران ریخته گران مشهور شد.این مجموعه با سوء استفاده از اصل 44 قانون اساسی درباره خصوصی سازی، سهام برخی از شرکتها از جمله پتروشیمی اصفهان و بیستون را خریداری کردند، آن هم با روش متقلبانه. پتروشیمی اصفهان در سال 92 به تعطیلی کشیده شد و برادران ریخته گران نیز چهار هزار میلیارد ریال به پتروشیمی بیستون بدهکار شدند. محسنی اژهای هم در سال 97 در نشست خبری درباره چگونگی تصاحب سهام بانک سرمایه توسط ریخته گران گفته بود: «بدون پرداخت حتی یک ریال از جیب خود و با استفاده از ضمانت نامههای صوری یک بانک دولتی، 38 درصد سهام یک بانک خصوصی را خریداری کرده و پس از تصاحب غیرقانونی سهام و کرسی مدیریتی، از همین بانک وام گرفته و ضمانت نامههای بانک دولتی را تسویه کرده اند.» حالا میلاد گودرزی ادعا کرده سه مرجع تقلید که ریخته گران به آنها وجوهات میداده برای او تماس گفته است. ادعای این شخص را میبینید و میشنوید.
گزارش خطا
پسندها:
۰
برچسبها:نبض خبر بهروز ریخته گران ریخته گران مراجع تقلید ویدیو