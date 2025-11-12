میلی صفحه خبر لوگو بالا
یادداشت
کد خبر: ۱۳۳۹۸۶۳
بازدید: ۵۳۸

عکس: تشییع و خاک‌سپاری پیکر همایون ارشادی

مراسم تشییع و خاک‌سپاری پیکر همایون ارشادی، بازیگرسینما در بهشت سکینه کرج برگزار شد. سیروس مقدم، سیف‌الله صمدیان، پناه پناهی، مصطفی زمانی، حسن پورشیرازی، و لیلا بلوکات... در این مراسم حضور دارند. همایون ارشادی، بازیگر سینما که پس از یک دوره تحمل بیماری سرطان، ۲۰ آبان ماه در سن ۷۸سالگی از دنیا رفت.

برچسب‌ها:
عکس خبری همایون ارشادی مراسم تشییع
ارسال نظر سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
