عکس: تشییع و خاک‌سپاری پیکر همایون ارشادی

مراسم تشییع و خاک‌سپاری پیکر همایون ارشادی، بازیگرسینما در بهشت سکینه کرج برگزار شد. سیروس مقدم، سیف‌الله صمدیان، پناه پناهی، مصطفی زمانی، حسن پورشیرازی، و لیلا بلوکات... در این مراسم حضور دارند. همایون ارشادی، بازیگر سینما که پس از یک دوره تحمل بیماری سرطان، ۲۰ آبان ماه در سن ۷۸سالگی از دنیا رفت.