بالاخره تولید نیسان آبی تمام شد و جایگزینش زامیاد EX راهی خیابان ها شد. شرکت زامیاد، وانت اکستند (EX) که نسخه فول آپشن و مجهز به رادار بین خطوط و کنترل پایداری الکترونیکی نیسان آبی است را بیش از یک میلیارد تومان قیمت گذاری کرده است. طبق اعلام شرکت زامیاد قیمت پایه جدید این پیکاپ 861 میلیون و 630 هزار تومان تعیین شد و پس از اضافه‌شدن هزینه‌های جانبی (حدود 20 درصد)، بهای تمام شده نهایی آن برای مشتری قرار است یک میلیارد و 30 میلیون و 750 هزار تومان باشد.