عکس: نمایشگاه ملی صنایع دستی در کرمانشاه
پانزدهمین دوره نمایشگاه ملی صنایع دستی کشور با شکوه هر چه تمامتر در شهر کرمانشاه آغاز به کار کرد. این رویداد بزرگ که با هدف برجسته ساختن ظرفیتهای گردشگری و هنری ایران برپا شده، از امروز تا ۲۳ آبان ماه در محل دائمی نمایشگاههای بوستان شاهد پذیرای علاقهمندان است. بیش از ۲۳۳ غرفه از ۳۰ استان کشور آخرین دستاوردهای هنرمندان خود را در معرض دید بازدیدکنندگان قرار دادهاند تا فرصتی بینظیر برای معرفی فرهنگ و هنر مناطق مختلف فراهم شود.
