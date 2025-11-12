En
/
فا
En العربیة
اگر جان خود را دوست دارید این نقطه تهران نروید
تعداد بازدید : 1712
کد خبر:۱۳۳۹۷۹۵
کد خبر:۱۳۳۹۷۹۵
2743 بازدید
نظرات: ۱۳
نبض خبر

تصاویر جنجالی دختران نیمه برهنه در جزیره قشم

ویدیویی جنجالی تفریح گروهی از دختران نیمه برهنه که با لباس شنا در جزیره قشم منتشر شده که به شدت در فضای مجازی واکنش برانگیز شده است. برخی کاربران فضای مجازی در واکنش به این تصاویر نسبت به سوءاستفاده از تساهل و تسامح برای حفظ انسجام ملی و تبعات آن هشدار داده‌اند.
نبض خبر قشم دختران برهنه ویدیو
نظرات بینندگان
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۴۲ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۱
4
27
پاسخ
انتشار ندهید
پاسخ ها
محمدرضا
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۱۹ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۱
پولدارای بی درد
ناشناس
| United States of America |
۱۳:۲۲ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۱
عجیب هر هفته یک موضوعی مطرح می‌شود و یک موج خبری ایجاد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۴۶ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۱
15
25
پاسخ
مشکلی نداره .
اگر اینجا جازه نداشته بشان کلی پول باید بدهند بروند خارج از کشور
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۴۷ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۱
10
12
پاسخ
این برخی کاربران چرا نمیزارن برن؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۵۵ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۱
2
3
پاسخ
ول کنین دیگه ...
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۲۸ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۱
چی رو ول کنیم؟؟!! فحشا علنی شده؛ نباید واکنش نشون بدیم؟!
سهیل امیری
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۱۶ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۱
1
7
پاسخ
تابناک کار دیگری نداری
مطلب مهمتری نیست به آن بپردازی
می روید می گردید از صفحات مجازی خصوصی افراد چیز پیدا می کنید نشر می دهید و به جمع تعمیم می دهید دقیقا منظورتان چیست
ناشناس
|
China
|
۱۳:۱۹ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۱
9
5
پاسخ
شهدا شرمنده ایم
ناشناس
|
India
|
۱۳:۲۱ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۱
8
2
پاسخ
چرا یک نفر پیدا نمیشود دوتا از اینها را بگیرد تنبیه کند ادم کند این بساط فساد را در مملکت جمع کند تا همین الان هم خیلی دیر شده است ادم خجالت میکشد بگوید اینجا مملکت اسلامی است این چه وضعیتی است
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۲۹ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۱
مسئولین رفتن گل بچینن!!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۲۵ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۱
0
2
پاسخ
تابناک دنبال چی هستی؟ ول کن این بحثارو قرار نیست کسی اقدامی بکنه بحث بیخیال
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۲۷ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۱
3
0
پاسخ
اگر شلاق میخوردند جرات چنین بی بند و باری نمی کردند
