تصاویر جنجالی دختران نیمه برهنه در جزیره قشم

ویدیویی جنجالی تفریح گروهی از دختران نیمه برهنه که با لباس شنا در جزیره قشم منتشر شده که به شدت در فضای مجازی واکنش برانگیز شده است. برخی کاربران فضای مجازی در واکنش به این تصاویر نسبت به سوءاستفاده از تساهل و تسامح برای حفظ انسجام ملی و تبعات آن هشدار داده‌اند.