تصاویر جنجالی دختران نیمه برهنه در جزیره قشم
ویدیویی جنجالی تفریح گروهی از دختران نیمه برهنه که با لباس شنا در جزیره قشم منتشر شده که به شدت در فضای مجازی واکنش برانگیز شده است. برخی کاربران فضای مجازی در واکنش به این تصاویر نسبت به سوءاستفاده از تساهل و تسامح برای حفظ انسجام ملی و تبعات آن هشدار دادهاند.
محمدرضا| |
۱۳:۱۹ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۱
ناشناس| |
۱۳:۲۲ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۱
مشکلی نداره .
اگر اینجا جازه نداشته بشان کلی پول باید بدهند بروند خارج از کشور
ول کنین دیگه ...
ناشناس| |
۱۳:۲۸ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۱
تابناک کار دیگری نداری
مطلب مهمتری نیست به آن بپردازی
می روید می گردید از صفحات مجازی خصوصی افراد چیز پیدا می کنید نشر می دهید و به جمع تعمیم می دهید دقیقا منظورتان چیست
مطلب مهمتری نیست به آن بپردازی
چرا یک نفر پیدا نمیشود دوتا از اینها را بگیرد تنبیه کند ادم کند این بساط فساد را در مملکت جمع کند تا همین الان هم خیلی دیر شده است ادم خجالت میکشد بگوید اینجا مملکت اسلامی است این چه وضعیتی است
ناشناس| |
۱۳:۲۹ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۱
تابناک دنبال چی هستی؟ ول کن این بحثارو قرار نیست کسی اقدامی بکنه بحث بیخیال