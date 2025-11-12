لحظه اعدام قاتل دکتر داوودی در یاسوج

عصر دوشنبه 21 آبان‌ماه 1403، دکتر مسعود داوودی هنگام بازگشت به خانه و مقابل منزل خود هدف حمله فردی مسلح قرار گرفت و به ضرب گلوله کشته شد و قاتل سپس تصویری از چاقوی خونی به معنای بریدن سر این پزشک منتشر کرد و با اورکت این پزشک در شهر چرخید. محمود انصاری قاتل که با ادعای خطای پزشکی توسط دکتر داوودی در حق برادرش دست به چنین اقدام وحشیانه‌ای زده بود، بامداد روز سه‌شنبه 20 آبان‌ماه و در نخستین سالگرد قتل دکتر مسعود داوودی، در میدان هفت‌تیر یاسوج در حضور مردم و ملاءعام اجرا شد. لحظات اعدام این قاتل را می‌بینید.