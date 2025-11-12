نبض خبر
لحظه اعدام قاتل دکتر داوودی در یاسوج
عصر دوشنبه 21 آبانماه 1403، دکتر مسعود داوودی هنگام بازگشت به خانه و مقابل منزل خود هدف حمله فردی مسلح قرار گرفت و به ضرب گلوله کشته شد و قاتل سپس تصویری از چاقوی خونی به معنای بریدن سر این پزشک منتشر کرد و با اورکت این پزشک در شهر چرخید. محمود انصاری قاتل که با ادعای خطای پزشکی توسط دکتر داوودی در حق برادرش دست به چنین اقدام وحشیانهای زده بود، بامداد روز سهشنبه 20 آبانماه و در نخستین سالگرد قتل دکتر مسعود داوودی، در میدان هفتتیر یاسوج در حضور مردم و ملاءعام اجرا شد. لحظات اعدام این قاتل را میبینید.
مسعود داوودی دکتر داوودی
خیلی اتفاقی به این صفحه برخوردم باید بگم یه سری دکترها یا پزشک نماها باعث این اتفاق میشن همه دکترها بد نیستن ولی همون انگشت شمارها برای لکه دار کردن بقیه کافین یه سری دکتر هستند که با تشخیص اشتباه و خوسرانه و مشاوره های غلط باعث مرگ عزیزان مردم میشن سهل انگاری نرسیدن به مریض و خودخواهی و تکبر اینها باعث اتفاقات تلخ میشه. بالای 70 درصد فوتی های بیمارستانی ناشی از قصوره خودشون هم میدونن و اینو رئیس سازمان نظام پزشکی و پزشکی قانونی هم علنی گفتن. طبیعیه که وقتی شکایت به پزشکی قانونی هم به تتیجه نمی رسه و به نفع مافیای پزشکان متخلف رأی میدن طرف خودش دست به کار میشه و فکر میکنه باید عدالت و اجرا کنه ببین چقدر داغ سنگین بوده که اینطور انتقام گرفته! وای از روزی که مردم خودشون عدالتو اجرا کنن...
درسته.من کار این جوان را تایید نمیکنم ولی خطای پزشکی خیلی زیاد شده و متاسفانه در کمیسیون های پزشکی هم پزشکان هوای همدیگر را دارند. مادر من در اثر خطای آشکار پزشکان قلب و بیهوشی یک بیمارستان هنگام عمل چشم ودر سن 55 سالگی فوت شد. من شکایت کردم و یک سال دوندگی و کلی هزینه کردم.در رای اول دکتر قلب و بیهوشی 20درصد مقصر شدند ولی در رای سوم ورق برگشت و بسیار بدرفتاری کردند و گفتند این اتفاقها می افته و طبیعی بوده و پزشکان خاطی تبرئه شدند.مرگ مادرم ارکان خانواده ما را پاشوند و خسارات روحی و روانی بسیاری به خانواده ما وارد کرد. من قدرت و جسارت انتقام را نداشتم ولی حال این جوان و امثال ایشان را می فهمم.